Marcelo Melo é eliminado na 2.ª rodada em Cincinnati

O brasileiro Marcelo Melo foi eliminado, na noite de terça-feira, da chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati. Jogando ao lado do sueco Robert Lindstedt, ele perdeu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, para o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic, em 1 hora e 1 minuto.

A partida, pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, foi equilibrada. No primeiro set, Melo e Lindstedt tiveram o saque quebrado no décimo game, o que deu a vitória aos adversários. No segundo set, a quebra de serviço aconteceu no sétimo game.

O Masters 1000 de Cincinnati foi o segundo torneio seguido disputado por Marcelo Melo em parceria com o sueco Robert Lindstedt. Na última semana, eles foram eliminados na segunda rodada do Masters 1000 de Montreal pelos irmãos Bryan.