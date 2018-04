Marcelo Melo é eliminado nas duplas em Montreal Mesmo com um parceiro pouco comum na temporada, o brasileiro Marcelo Melo se esforçou bastante, mas foi eliminado na segunda rodada da chave de duplas do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Nesta quinta-feira, ao lado do sueco Robert Lindstedt, Melo perdeu para ninguém menos que os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, números 1 do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5.