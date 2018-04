Marcelo Melo e Lukasz Kubot perdem na estreia das duplas em Montecarlo

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam nesta quarta-feira na estreia da chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo. Cabeças de chave número 1 do torneio realizado em quadras de saibro, eles abriram campanha direto na segunda rodada e foram superados pelos italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 10/7.

+ Nadal inicia busca pelo seu 11º título em Montecarlo com vitória arrasadora

Apesar do resultado ruim, Melo e Kubot permanecerão na liderança do ranking após o término da competição. No entanto, a dupla já pode ligar o sinal de alerta para a continuidade desta temporada, pois essa foi a terceira derrota consecutiva amargada em estreias.

Antes deste revés no principado monegasco, o brasileiro e o polonês foram batidos também no primeiro jogo que fizeram nos Masters 1000 de Indian Wells e Paris, ambos nos Estados Unidos. Atuando juntos, eles não ganham desde o final de fevereiro, quando abriram o ATP 500 brasileiro com um triunfo apertado, antes de serem eliminados em seguida, nas quartas de final da competição.

Neste confronto de estreia em Montecarlo, parecia que Melo e Kubot iriam superar a má fase, pois conquistaram uma quebra de saque logo no início, abriram 3 a 0 e fecharam com tranquilidade o primeiro set em 6/2 depois de converterem mais um break point.

Na segunda parcial, porém, Fognini e Bolelli reagiram, também obtiveram duas quebras de serviço e devolveram o mesmo placar de 6/2 para empatar o duelo.

Na sequência, no chamado match tie-break, o set derradeiro foi equilibrado até o placar apontar igualdade por 7 a 7. A partir daí, entretanto, o brasileiro e o polonês se desconcentraram, não conseguiram confirmar dois saques consecutivos e deram adeus à competição na segunda rodada ao caírem por 10/7.

Com a eliminação de Melo, a chave de duplas do Masters de Montecarlo agora conta com a presença de apenas um tenista brasileiro. Trata-se de Bruno Soares, que estreará apenas nesta quinta-feira. Atuando como sétimo pré-classificado ao lado do britânico Jamie Murray, ele enfrenta a parceria formada pelo indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin, em duelo válido já pelas oitavas de final.

Na última terça-feira, Bopanna e Roger-Vasselin estrearam na competição derrotando o italiano Andreas Seppi e o norte-americano Jamie Cerretani por 2 sets a 0.