Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas em Roland Garros

PARIS - O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig sofreram um pouco, mas confirmaram favoritismo na estreia do torneio masculino de duplas de Roland Garros. Listados como 12.º cabeças de chave do Grand Slam realizado em Paris, os dois tenistas venceram a parceria formada pelo romeno Victor Hanescu e o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/1.

Desta forma, Melo e Dodig foram à segunda rodada no saibro francês, onde terão como próximos adversários os vencedores do confronto entre os franceses Marc Gicquel e Edouard Roger-Vasselin e os alemães Daniel Brands e Frank Moser, previsto para esta quinta-feira.

Antes de Melo estrear com vitória, o brasileiro Bruno Soares também começou bem a sua campanha na chave de duplas masculinas em Roland Garros. Na última terça-feira, ele e o austríaco Alexander Peya derrotaram o norte-americano James Cerretani e o checo Lukas Lacko por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

Com a vitória, Soares e Peya enfrentarão na segunda rodada quem levar a melhor na partida entre as duplas Lukasz Kubot (POL)/Jeremy Chardy (FRA) e Grigor Dimitrov (BUL)/Frederik Nielsen (DIN), também programada para esta quinta-feira.

Nesta quinta-feira, por sinal, o outro representante brasileiro no torneio de duplas de Roland Garros, André Sá, fará a sua estreia ao lado do espanhol Feliciano López. Eles enfrentarão os britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray, cabeças de chave número 10.

SIMPLES

Em jogos encerrados há pouco nesta quarta em Roland Garros, o francês Jeremy Chardy se garantiu como rival do seu compatriota Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave, na terceira rodada de simples do Grand Slam. Ele avançou ao bater o espanhol Robert Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4.

O espanhol Nicolás Almagro, o canadense Milos Raonic e o francês Gilles Simon, por sua vez, confirmaram a condição de respectivos 11.º, 14.º e 15.º cabeças de chave nesta segunda rodada. O primeiro deles bateu o tenista da casa Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 0, com 6/2, 6/4 e 6/3. Raonic também eliminou outro francês, Michael Llodra, por 3 a 1, com 7/5, 3/6 7/6 (7/3) e 6/2. Já Simon avançou em Paris ao bater o uruguaio Pablo Cuevas, de virada, com 6/7 (2/7), 6/1, 6/1 e 6/1.

Dois destes tenistas já sabem quais serão os seus rivais na terceira rodada. Almagro pegará o italiano Andreas Seppi, que nesta quarta bateu o esloveno Blaz Kavcic por 3 sets a 2. Já Raonic medirá forças com o sul-africano Kevin Anderson, que passou pelo russo Evgeny Donskoy por 3 a 1.