Marcelo Melo estreia com vitória no Torneio de Roterdã

O brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, estreou com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Roterdã, ATP 500 disputado em quadra dura na Holanda. A dupla cabeça de chave número 1 passou pelo sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.

Nas quartas de final, Melo e Kubot terão pela frente o vencedor do jogo entre a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o norte-americano Rajeev Ram contra os irmãos alemães Alexander Zverev e Mischa Zverev.

Melo e Kubot vêm de eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália com derrota para o japonês Ben Mclachlan e o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), em 2 horas e 52 minutos.

O brasileiro, no entanto, continua no topo do ranking de duplas e neste ano já faturou uma competição. Em janeiro, ao lado de Kubot, ergueu a taça Torneio de Sydney. Na sequência de Roterdã, a dupla virá ao Brasil para a disputa do Rio Open, que acontecerá entre os dias 19 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.