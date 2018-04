Marcelo Melo passa às oitavas nas duplas em Cincinnati

O brasileiro Marcelo Melo conseguiu nesta segunda-feira a classificação às oitavas de final do torneio de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Jogando ao lado do sueco Robert Lindstedt, a parceria estreou com vitória sobre o sul-africano Jeff Coetzee e o israelense Andy Ram. O triunfo foi complicado, e só veio no super tie-break por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 14/12.

Na próxima fase da competição disputada em quadras duras, Melo e Lindstedt terão pela frente o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic.

A dupla é a cabeça de chave número 2 do torneio, e só fará sua estreia já pelas oitavas. A situação é a mesma do brasileiro Bruno Soares e de seu parceiro Kevin Ullyett, do Zimbábue, que são os quintos cabeças em Cincinnati.