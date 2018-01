Melo perde na estreia e é eliminado na chave de duplas em Montreal

O tenista brasileiro Marcelo Melo, que faz com o croata Ivan Dodig a segunda melhor dupla desta temporada, está fora do Masters 1000 de Montreal. Na noite desta quinta-feira, logo na partida de estreia no Canadá, já pelas oitavas de final, a parceria caiu diante dos experientes Daniel Nestor, do Canadá, e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeças de chave número 2 da competição, somente atrás dos irmãos gêmeos norte-americanos Mike e Bob Bryan, Melo e Dodig agora se preparam para as disputas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, na semana que vem, e do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, que começará no próximo dia 31. Neste ano, os dois ganharam outro torneio deste porte: Roland Garros.

Quem ainda segue em Montreal é outro brasileiro. Bruno Soares, ao lado do austríaco Alexander Peya, jogam nesta quinta-feira, pelas quartas de final, contra a dupla formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e pelo romeno Horia Tecau.

Pouco comum nas chaves de duplas por causa de seus compromissos em simples, Rafael Nadal e Novak Djokovic também jogam nesta quinta-feira. Depois de jogarem pelas quartas de final em simples, o espanhol - ao lado do compatriota Fernando Verdasco - terá pela frente os irmãos Bryan. O sérvio, junto com o compatriota Janko Tipsarevic, enfrentará a parceria formada pelo britânico Jamie Murray (irmão de Andy Murray) e pelo australiano John Peers.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FEMININO

No Torneio de Toronto, também no Canadá, a sérvia Ana Ivanovic passou às quartas de final. A ex-número 1 do mundo venceu a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na noite desta quinta-feira, e agora terá pela frente a suíça Belinda Bencic.