Marcelo Melo vai à semi e Soares cai nas duplas de Montecarlo

MONTECARLO - A chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo não terá um confronto entre tenistas brasileiro nas semifinais. Marcelo Melo, ao lado do croata Ivan Dodig, garantiu seu lugar na disputa por um lugar na decisão, mas Bruno Soares acabou sendo eliminado nesta sexta-feira, ao lado do parceiro austríaco Alexander Peya.

Melo entrou em quadra primeiro e, com Dodig, despachou a experiente dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e pelo paquistanês Aisam Qureshi, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Com o resultado, Melo e Dodig garantem a melhor campanha da dupla em um torneio deste nível nesta temporada.

Na sequência, foi a vez de Soares e Peya tentarem confirmar o favoritismo contra o bielo-russo Max Mirnyi e o russo Mikhail Youzhny. Mas não conseguiram. Foram superados por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 11/09. Mirnyi e Youzhny serão os próximos adversários de Melo e Dodig.

Atual número três do ranking individual nas duplas, Bruno Soares tem como melhor resultado no saibro de Montecarlo o vice-campeonato de 2011, quando jogou ao lado do argentino Juan Ignacio Chela.