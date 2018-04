Melo vai às quartas em Roland Garros; André Sá é eliminado

O Brasil já tem o seu primeiro tenista garantido nas quartas de final da chave de duplas masculinas de Roland Garros. Terceira cabeça de chave, a parceria entre Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig atropelou Guillermo Garcia-López (Espanha)/Edouard Roger-Vasselin (França), em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/4.

Dominantes, o brasileiro e o croata sequer cederem chance de os europeus tentarem a quebra de saque. Melo e Dodig obtiveram duas quebras (de três oportunidades) no primeiro set e mais uma no segundo para fechar o jogo com tranquilidade. Nas quartas de final eles podem enfrentar Bruno Soares (Brasil)/Alexander Peya (Áustria), que ainda sequer conhecem seus rivais das oitavas.

Já André Sá está eliminado. Atual número 57 do ranking mundial, o brasileiro jogou em Roland Garros com o argentino Máximo González e foi eliminado neste sábado, nas oitavas de final, com derrota para Radu Albot (Romênia)/Lukas Rosol (República Checa), por 2 a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 7/5.