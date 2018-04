Marcelo Melo vence André Sá nas duplas em Auckland

AUCKLAND - Marcelo Melo se deu melhor no duelo entre brasileiros na chave de duplas do Torneio de Auckland, ATP 250 disputado na Nova Zelândia. Nesta terça-feira, Melo e o austríaco Julian Knowle venceram André Sá e o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 55 minutos.

Cada dupla teve seis break points, mas o alto aproveitamento de Melo e Knowle, que converteram quatro, contra apenas um dos adversários, fez a diferença na definição da partida. Assim, eles avançaram às quartas de final na Nova Zelândia e vão enfrentar os vencedores do jogo em que os britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins enfrentarão os alemães Andre Begemann e Martin Emmrich.

A chave de duplas do Torneio de Auckland também conta com a presença do brasileiro Bruno Soares. Ele e o austríaco Alexander Peya vão estrear nesta quarta-feira contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Pela chave de simples, nesta terça, o alemão Philipp Kohlschreiber, número 22 do mundo, bateu o espanhol Pablo Carreno Busta (6/2, 3/6 e 7/5) e agora vai encarar o argentino Horacio Zeballos. O francês Benoit Paire, número 28 do mundo, superou o polonês Michal Przysiezny (6/4 e 6/2) e enfrentará, nas oitavas de final, o espanhol Roberto Bautista Agut, que venceu o compatriota Daniel Gimeno-Traver (6/1, 3/6 e 6/4).

O também espanhol Guillermo Garcia-Lopez venceu o holandês Robin Haase (4/6, 7/5 e 7/6) e medirá forças com o colombiano Santiago Giraldo. O norte-americano Donald Young será o adversário de estreia do espanhol David Ferrer após eliminar o argentino Federico Delbonis (7/5 e 6/2). Já o norte-americano John Isner vai estrear diante do eslovaco Lukas Lacko, que superou o neozelandês Jose Statham (6/3 e 6/1).