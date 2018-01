Marcelo Ríos é campeão em Hong Kong A parceria entre o chileno Marcelo Ríos e o técnico brasileiro Ricardo Acioly parece estar dando certo. O tenista venceu neste domingo o alemão Rainer Schuettler por 2 sets 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-2 e tornou-se campeão do torneio de Hong Kong, que distribuiu cerca de US$ 400 mil em prêmios e contou pontos para o ranking da ATP.