Marcelo Rios é finalista em Hong Kong O tenista chileno Marcelo Ríos venceu o australiano Andrew Ilie neste sábado por dois sets a zero e garantiu sua vaga na final do Aberto de Hong Kong. Oitavo cabeça-de-chave, Ríos venceu a partida com parciais de 6/4 e 6/2. Na final, Rios vai enfrentar o alemão Rainer Shuettler, que derrotou o brasileiro André Sá, também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/0. A final será realizada neste domingo.