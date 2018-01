Marcelo Ríos eliminado em Estocolmo O tenista chileno Marcelo Ríos foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Torneio de Estocolmo, ao ser derrotado pelo sueco Thomas Enqvist por dois sets a um - parciais de 6/4, 6/7 (7-9) e 7/5. Na semifinal, Enqvist vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminenm, que também nesta sexta venceu o sueco Thomas Johansson por dois a zero - parciais de 6/2 e 6/4. Na abertura da rodada, o argentino Guillermo Cañas havia garantido sua vaga nas semifinais ao vencer o sul-africano Wayne Ferreira por 6/3 e 6/1. Cañas espera o vencedor do jogo entre o checo Jan Vacek e o holandês Sjeng Schalken, ainda nesta sexta.