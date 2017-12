Marcelo Rios vence Andrei Pavel Na rodada desta quinta-feira do US Open, o chileno Marcelo Rios, agora com o brasileiro Ricardo Acioly como técnico, obteve outra boa vitória na competição ao derrotar o romeno Andrei Pavel por 7/5, 6/4 e 6/0. Nos outros jogos, Xavier Malisse (Bélgica) ganhou de Frabrice Santoro (França) por 6/0, 3/6, 6/3 e 6/2; Thomas Johansson (Suécia) de Adnrea Gaudenzi (Itália) por 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3; Marat Safin (Rússia) de Ivan Ljyubicic (Croácia) por 7/6 (7/5), 6/7 (7/2), 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). No feminino, nos principais resultados, Kim Cljisters (bélgica) ganhou de Allison Bradshaw (EUA) por 6/3 e 6/2;; Amelie Mauresmo (França) de Janette Husarova (Eslováquia) por 7/6 (8/6) e 6/2; Jennifer Capriati (EUA) de Evie Dominikovic (Austrália) por 6/2 e 6/0; e Anke Huber (Alemanha) de Sara Taylor (EUA) por 7/6 (7/2) e 6/4.