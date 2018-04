Marcos Daniel abre confronto na Davis contra Giovanni Lapentti O Brasil encara o Equador pela repescagem da Copa Davis, que será realizado de 18 a 20 de setembro, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. No saibro, a disputa por uma vaga no Grupo Mundial da competição. Marcos Daniel, número 1 do País e 56.º colocado no ranking da ATP, abre o confronto contra Giovani Lapentti, na 211.ª posição, a partir das 16 horas.