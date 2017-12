Marcos Daniel bate Saretta e é campeão Na final brasileira, Marcos Daniel levou a melhor sobre Flávio Saretta e ficou com o título do Torneio Challenger de Guayaquil, no Equador. No jogo deste domingo, o tenista gaúcho derrotou o adversário paulista por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/0.