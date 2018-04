Marcos Daniel cai logo na estreia do Torneio de Bangcoc

O brasileiro Marcos Daniel foi eliminado, nesta terça-feira, em sua estreia no ATP de Bangcoc. O tenista caiu diante do austríaco Jurgen Melzer, sexto cabeça de chave da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Com o resultado, Thomaz Bellucci virou o único brasileiro ainda vivo na chave de simples do torneio.

Na próxima rodada, Jurgen Melzer vai enfrentar o turco Marsel Ilhan, que nesta terça-feira superou o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3, depois de ter saído do qualifying da competição.

Ainda nesta terça-feira, Marcos Daniel faz a sua estreia no torneio de duplas do ATP de Bangcoc jogando ao lado de Thomaz Bellucci. Eles enfrentam os austríacos Jurgen Melzer e Julian Knowle. Na chave de simples, Bellucci encara na próxima rodada o sérvio Viktor Troicki.