Marcos Daniel é eliminado no Chile O tenista brasileiro Marcos Daniel foi eliminado do Torneio de Viña del Mar, no Chile, ao ser derrotado, nas oitavas-de-final, pelo espanhol Felix Mantilla, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O próximo adversário de Mantilla será o argentino Gastón Gaudio, que derrotou o chileno Hermes Gamonal por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.