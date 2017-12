Marcos Daniel está perto de ser o nº 1 O gaúcho Marcos Daniel entrou definitivamente na briga para terminar o ano de 2005 como o tenista número 1 do Brasil. Nesta segunda-feira aparece como o número 2 brasileiro, ocupando a posição de número 113, uma à frente de Flávio Saretta. O atual líder, Ricardo Mello está em 110. A definição do número 1 do Brasil deve acontecer nas últimas duas etapas da Copa Petrobrás com premiação de US$ 100 mil, em Aracaju de 14 a 20 e depois em Buenos Aires de 21 a 27.