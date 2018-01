Marcos Daniel na semifinal em Cancún O tenista brasileiro Marcos Daniel venceu nesta sexta-feira o argentino naturalizado Nicolas Todero e se classificou para as semifinais da etapa de Cancún do ITF Futures. A vitória foi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Esta foi a segunda vitória do brasileiro sobre Todero em menos de uma semana. No último sábado, ele foi campeão da etapa de Chetumal ao derrotar o adversário, que era o primeiro cabeça-de-chave, por 6/3 e 6/0. Neste sábado, o brasileiro disputará uma vaga na final com o venezuelano José De Armas.