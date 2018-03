Marcos Daniel perde para Melzer e está fora de Roland Garros

Em partida muito equilibrada, o tenista gaúcho Marcos Daniel perdeu para o austríaco Jürgen Melzer por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 2/6, 6/3 e 6/4, pela segunda rodada do torneio de Roland Garros, e deu adeus ao Grand Slam disputado em Paris (FRA). O brasileiro, atual número 79 do Ranking de Entradas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), aproveitou a paralisação por cerca de uma hora e meia em decorrência da chuva para se salvar no primeiro set. Na interrupção, ele tinha um break point contra com o placar em 4 a 4. Porém, Daniel conseguiu se recuperar, abrindo 5 a 4 e quebrando o serviço de Melzer no game seguinte para fazer 1 set a 0 na partida. No entanto, o gaúcho não manteve o mesmo ritmo na parcial seguinte: quebrado no terceiro e quinto games, ele chegou a ter 0-30 no oitavo e poderia forçar um empate em 4 a 4, mas acabou desperdiçando a chance. Quem se aproveitou disso foi o austríaco, que conseguiu outra quebra e fez 6 a 3, deixando tudo igual. Já o terceiro set foi vencido facilmente pelo brasileiro, que quebrou duas vezes o saque do adversário e fechou em 6 a 2. Mas ele novamente mostrou irregularidade e permitiu que o adversário fechasse em 6 a 3 o quarto set, tendo o serviço superado no oitavo game. O quinto e último set foi o mais equilibrado de todos. Os tenistas confirmaram seus saques até o sétimo game, quando Daniel se desconcentrou e acabou permitindo que Melzer quebrasse seu serviço, para fazer 5 a 3 em seguida. O brasileiro confirmou depois, mas o austríaco manteve o serviço para fechar em 6 a 4 e ganhar a partida. O jogo durou três horas e 14 minutos. Mesmo com a derrota, Marcos Daniel tem motivos para comemorar: a vitória na primeira rodada sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, por desistência do adversário, praticamente o confirma na disputa do torneio de tênis dos Jogos de Pequim, em agosto. A lista que servirá de base sairá ao final de Roland Garros. Como passam dois tenistas por país diretamente para as simples e ele deve subir posições no ranking, o gaúcho está praticamente garantido. Melzer, atual número 97 do mundo, enfrenta agora o vencedor do jogo entre o francês Gael Monfils e o peruano Luis Horna.