Marcos Daniel se desentende com torcedora na Austrália

SÃO PAULO - Após perder para o colombiano Allejandro Falla por 3 sets a 0 e ser eliminado na estreia do Aberto da Austrália, o tenista brasileiro Marcos Daniel discutiu com uma torcedora, exigindo intervenção de um membro da equipe.

Segundo a agência de notícias Reuters, a briga levou o número 2 do Brasil a abordar a espectadora fisicamente e ela parece ter caído no chão. Os motivos que os levaram à discussão ainda não foram divulgados.

Marcos Daniel será investigado pelos fiscais do campeonato a respeito do ocorrido em Melbourne. O regulamento da competição proibi "qualquer contato físico não autorizado em árbitros, oponente, espectadores ou outra pessoa pelos competidores". Se o brasileiro tiver infringido o código, ele será multado em até US$10 mil, de acordo com a Federação Internacional de Tênis (ITF).