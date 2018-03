Marcos Daniel: só falta uma vitória Quatro tenistas brasileiros entraram em quadra nesta quarta-feira em jogos pelo torneio qualificatório para a chave principal do torneio de Roland Garros, que começa na próxima segunda-feira. Marcos Daniel derrotou o suíço Ivo Heuberger por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), e precisa vencer só mais um jogo - contra o norte-americano Matias Boeker - para garantir a vaga. Por falta de luz natural, o paulista Júlio Silva não terminou seu confronto com o francês Nicolas Devilder. A partida, que será finalizada nesta quinta-feira, está empatada em 1 a 1 em sets, e 6 a 6 na terceira série. O brasileiro perdeu três match-points quando vencia por 5 a 4. Se vencer, Júlio disputa um lugar na chave principal com o suíço Stanislas Wawrinka. Quem deu adeus ao torneio foi Franco Ferreiro, derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Além de Júlio Silva, Flávio Saretta entra em quadra nesta quinta-feira pela segunda rodada do qualificatório. O paulista enfrenta o argentino Juan-Pablo Guzman. Feminino - Entre as mulheres, a brasileira Maria Fernanda Alves segue na competição ao derrotar a japonesa Saori Obata por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Sua adversária na segunda rodada, nesta quinta, é a eslovaca Stanislava Hrozenska.