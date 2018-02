Marcos Daniel vence em Bogotá O tenista brasileiro Marcos Daniel conquistou hoje a primeira etapa da Copa Petrobras de tênis, disputada em Bogotá, ao vencer o austríaco Daniel Koellerer na decisão por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Daniel, que desta forma conquista sua 10ª vitória consecutiva na Colômbia, ganhou ainda 60 pontos no ranking profissional masculino (ATP), passando da 132ª colocação para a 112ª e garantindo vaga no Aberto da Austrália de 2006, e US$ 7.200. "A verdade é que estou muito feliz pelo título, pois tive uma grande semana e sendo sincero digo que aqui na Colômbia me sinto à vontade. Certamente terei muito o que mostrar, porque ganhei dois títulos este ano", declarou Daniel no final da partida. Para chegar à decisão, Daniel bateu o colombiano Carlos Salamanca por 2 sets a 0 (6/4, 6/1); o romeno Gabriel Moraru por 2 sets a 0 (6/4 e 4/1); o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3); e o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). A Copa Petrobras, que reuniu em Bogotá mais de 64 tenistas de 17 países, terá a próxima etapa disputada em Santiago do Chile, a partir desta segunda-feira. Ao todo, serão cinco etapa em países diferentes.