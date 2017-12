Marcos Daniel vira líder do ranking O gaúcho Marcos Daniel, um tenista de Passo Fundo que jamais freqüentou as manchetes, é o novo número 1 do Brasil. Aos 27 anos, ele vive o melhor momento de sua carreira, ao atingir pela primeira vez um lugar entre os cem primeiros colocados do ranking da ATP - nesta segunda-feira, irá aparecer na 98ª posição. Assim, Marcos Daniel, que começou a temporada na 267ª colocação da ATP, desbanca Ricardo Mello na liderança do ranking brasileiro. Ele chegou a essa condição depois de fazer boas campanhas em torneios challengers pela América do Sul. Ganhou a primeira etapa da Copa Petrobrás em Bogotá e neste domingo, num duelo brasileiro, derrotou Flávio Saretta na final de Guayaquil, no Equador, por 6/2, 1/6 e 6/0. Com Gustavo Kuerten vivendo seu ostracismo, o tênis brasileiro vê uma outra realidade. Festeja a volta de um jogador ao grupo dos cem primeiros colocados da ATP - desde outubro, o Brasil não tinha um tenista sequer nesta condição. Ficar entre os cem primeiros é muito importante para qualquer tenista. Afinal, este ranking garante o ingresso direto na chave principal dos torneios do Grand Slam. E Marcos Daniel, preocupado em manter esse status, joga nesta semana na etapa brasileira da Copa Petrobrás, em Aracaju (SE), um torneio que dará o dobro de prêmio de Guayaquil (US$ 100 mil).