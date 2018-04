Mardy Fish avança em Delray Beach e encara Mello Segundo cabeça de chave do Torneio de Delray Beach, o americano Mardy Fish não precisou fazer muito esforço para estrear com vitória nesta terça-feira. Ele contou com o abandono do alemão Bjorn Phau no primeiro set para avançar na competição em apenas 20 minutos. Phau desistiu da partida quando perdia por 5/0.