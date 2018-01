Mardy Fish segue no torneio de Estocolmo O tenista norte-americano Mardy Fish venceu nesta sexta-feira o croata Mario Ancic e se classificou às semifinais do torneio de Estocolmo por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (9/7) e 7-6 (7/4). Também garantiu vaga à próxima fase o sueco Robin Soderling, após vitória sobre seu compatriota Jonas Bjorkman por 6-4 e 6-3. Fish enfrenta agora o vencedor da partida entre o sueco Joachim Johansson e o italiano Davide Sanguinetti enquanto Soderling aguarda o ganhador do confronto Thomas Enqvist (SUE) e Robby Ginepri (EUA).