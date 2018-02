Mardy Fish vai à semifinal em Halle O tenista norte-americano Mardy Fish derrotou nesta sexta-feira o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e passou para a semifinal do Torneio de Halle, na Alemanha. Seu próximo adversário sairá do duelo alemão entre Rainer Schuettler e Nicolas Kiefer. O Torneio de Halle, disputado em piso de grama, é preparatório para Wimbledon, que começa dia 21 de junho. Sua premiação é de cerca de US$ 1 milhão.