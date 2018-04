Maria Sharapova arrasa adversária avança às oitavas em Tóquio

Maria Sharapova provou mais uma vez que está voltando a sua velha forma. Recuperada de uma lesão no ombro direito, que a tirou das quadras por nove meses e a fez despencar no ranking da WTA, a russa atropelou a australiana Sam Stosur por 6/0 e 6/1 e avançou as oitavas de final do Torneio de Tóquio.

Em apenas 57 minutos de partida, Sharapova soube impor seu melhor tênis, variar os golpes e neutralizar as ações da adversária. De quebra, ainda confirmou 71% do seu serviço para vencer com facilidade. Na próxima rodada, a ex-número 1 do mundo enfrenta a compatriota Alisa Kleybanova.

Em Tóquio, Sharapova tem chance de subir ainda mais na lista da WTA. Atual 25.ª colocada, ela conta com a péssima campanha das principais adversárias: Dinara Safina [1], Venus Williams [3], Elena Dementieva [4], Caroline Wozniacki [5], Svetlana Kuznetsova [6] e Vera Zvonareva [7] já foram eliminadas da competição.