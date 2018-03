Número 1 do mundo, Maria Sharapova derrotou neste sábado a italiana Karin Knapp, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/0, em uma hora e 21 minutos de partida, pela terceira rodada do torneio de Roland Garros. A russa agora, enfrenta nas oitavas-de-final sua compatriota Dinara Safina, número 13 da WTA, que cenceu a chinesa Zheng Jie, também por 2 sets a 0.