Maria Sharapova chega ao Chile como estrela para exibição

Ao desembarcar no aeroporto da capital chilena, Sharapova foi cercada por um batalhão de fotógrafos e se limitou a dizer "sim" em resposta a um jornalista que perguntou se estava feliz de estar no Chile. Em seguida, a musa russa seguiu de carro para o hotel onde ficará hospedada.

Os organizadores da visita da tenista não souberam dizer se havia treinos previstos para hoje, quando Sharapova deve se dedicar apenas a atividades relacionadas à moda.

Para visitar Santiago, Sharapova exigiu os serviços de oito guarda-costas, três veículos de luxo e um cabeleireiro. Além disso, disse que não quer ver nenhum assento vazio no jogo contra Dulko, que será disputado em um local com capacidade para sete mil espectadores.

No próximo dia 5, é a vez do Brasil receber a russa para uma partida de exibição, que será disputada também contra Dulko em um hotel-fazenda no interior do estado de São Paulo, em evento fechado para convidados.

Sharapova não fez uma boa temporada em 2009, conquistando apenas o torneio de Tóquio, devido a uma lesão no ombro.