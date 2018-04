Maria Sharapova derrota americana e vai às quartas de final em Roma

ROMA - Maria Sharapova deu mais um passo rumo ao tricampeonato do Torneio de Roma nesta quinta-feira. A russa venceu com facilidade a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1 e avançou às quartas de final no saibro italiano.

Em busca da semifinal, a número dois do mundo enfrentará a local Sara Errani, que contou com abandono de outra russa, Maria Kirilenko, no segundo set para assegurar seu lugar nas quartas.

Será o quinto confronto entre as duas tenistas no circuito. Errani nunca venceu sequer um set contra Sharapova. No duelo mais importante, Sharapova bateu a italiana na final de Roland Garros e se sagrou campeã no Grand Slam francês pela primeira vez, em 2012.

Para alcançar as quartas, Sharapova só teve algum trabalho para superar Stephens no set inicial, quando chegou a perder o saque. No entanto, contou com bom aproveitamento no primeiro serviço para faturar a parcial e ganhar embalo. No segundo set, a americana não conseguiu ameaçar o saque da russa. Sharapova, por sua vez, obteve duas quebras e encaminhou a vitória, em 1h20min.

Ainda nesta quinta, a australiana Samantha Stosur desbancou a checa Petra Kvitova em três sets: 7/5, 2/6 e 6/1, em quase duas horas de confronto. Nas quartas, Stosur vai cruzar com a bielo-russa Victoria Azarenka, atual número 3 do mundo.