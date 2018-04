Maria Sharapova é eliminada e Victoria Azarenka avança na Austrália

MELBOURNE - Duas principais candidatas ao título do Aberto da Austrália após a eliminação da norte-americana Serena Williams no último domingo, Victoria Azarenka e Maria Sharapova tiveram destinos bem diferentes nesta segunda-feira. Enquanto a bielo-russa avançou às quartas de final e segue firme na luta pelo tricampeonato em Melbourne, a russa acabou sendo eliminada.

Número 2 do mundo, Azarenka derrotou a norte-americana Sloane Stephens, 13ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 31 minutos. A vitória desta segunda-feira foi a 18ª consecutiva da bielo-russa em Melbourne. Nas quartas de final, ela vai encarar a vencedora da partida entre a polonesa Agnieszka Radwanska, número 5 do mundo, e a espanhola Garbiñe Muguruza, 38ª colocada no ranking.

Nesta segunda-feira, Azarenka conseguiu uma quebra de saque no quarto game e em seguida fez 4/1, encaminhando a sua vitória em um longo primeiro set, com 50 minutos, vencido por 6/3. Embalada, Azarenka abriu a segunda parcial com uma quebra de saque logo no primeiro game. Depois, conseguiu outra no sétimo game, para em seguida fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0, avançando em Melbourne.

Já Sharapova, número 3 do mundo, foi eliminada ao perder para a eslovaca Dominika Cibulkova, 24ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, em 2 horas e 12 minutos. Assim, a tenista eslovaca se classificou às quartas de final do Aberto da Austrália ao eliminar a campeã de 2008 do torneio.

Sharapova começou melhor a partida desta segunda-feira e abriu 2/0 com uma quebra de saque logo no começo, encaminhando a sua vitória por 6/3. Cibulkova, porém, reagiu na segunda parcial e logo fez 5/0. Mas quando sacava para aplicar um "pneu", a eslovaca não conseguiu confirmar o seu serviço e viu Sharapova vencer quatro games seguidos. No décimo, porém, a eslovaca enfim conseguiu fechar a parcial.

No terceiro set, Cibulkova foi soberana. A eslovaca converteu break points no primeiro, quinto e sétimo games, fechando o set em 6/1 e o jogo em 2 a 1 para superar a sua melhor campanha no Aberto da Austrália, alcançada em 2009, quando parou nas oitavas de final.

A próxima adversária de Cibulkova em Melbourne será a romena Simona Halep. Nesta segunda-feira, a número 11 do mundo avançou ao derrotar a sérvia Jelena Jankovic, oitava colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/0, em 1 hora e 52 minutos.

O excesso de erros não-forçados pesou para a derrota de Jankovic, que cometeu 43 contra os 28 de Halep, já que o número de winners foram quase idênticos - 23 para a sérvia e 22 para a romena. Com a vitória, Halep alcançou o melhor desempenho da sua carreira em torneios do Grand Slam.