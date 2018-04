Maria Sharapova sofre com erros, mas avança em Toronto

Ex-número 1 do mundo, a russa Maria Sharapova sofreu com os próprios erros nesta quarta-feira, mas conseguiu superar a austríaca Sybille Bammer, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), e garantiu vaga nas oitavas de final do Torneio de Toronto, no Canadá.

Sharapova voltou a mostrar dificuldade no saque, diante de uma adversária que eliminou a norte-americana Serena Williams em Cincinnati na semana passada. A russa cometeu impressionantes 17 duplas faltas e acabou perdendo o saque por quatro vezes.

A russa, porém, obteve cinco quebras sobre Bammer, número 29 do ranking, e conseguiu abrir vantagem para fechar a partida após 2 horas e 11 minutos. Nas oitavas, Sharapova terá pela frente a compatriota Vera Zvonareva, número 7 do mundo.

Também nesta quarta, a sérvia Jelena Jankovic, nova número quatro do ranking, estreou na competição sem sobressaltos. Passou pela suíça Patty Schnyder por 7/5 e 6/4. Campeã em Cincinnati no domingo, Jankovic vai enfrentar nas oitavas a vencedora do confronto entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a belga Kim Clijsters.

Depois de perder o posto de número 4 para Jankovic no sábado passado, a russa Elena Dementieva também estreou com uma vitória tranquila em Toronto. Nesta quarta, ela derrotou a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Agora Dementieva vai encarar a israelense Shahar Peer, que bateu a italiana Francesca Schiavone.

Ainda pela segunda rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 8.ª do ranking, se despediu da competição logo em sua estreia. Ela foi derrotada pela chinesa Jie Zheng por 7/5 e 6/3. Outra favorita, a italiana Flavia Pennetta, número 10 do mundo, caiu diante da francesa Virginie Razzano por 6/3 e 6/1.