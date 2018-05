Maria Sharapova vai à final em Stuttgart e segue no Top 10 da WTA

STUTTGART - A russa Maria Sharapova segue firme na luta pelo tricampeonato no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Neste sábado, a número 9 do mundo se classificou para a decisão ao derrotar nas semifinais a italiana Sara Errani, 11ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 59 minutos.

Sharapova foi soberana na partida, tanto que Errani venceu só um game no seu serviço - a italiana também conseguiu duas quebras de saque no duelo. Além de valer a classificação para a final, o triunfo deste sábado teve ainda mais importância para a russa, pois assegurou a sua permanência no Top 10 do ranking da WTA, já que Errani ameaçava a sua permanência no seleto grupo das melhores tenistas do mundo. A vitória deste sábado foi a 14ª consecutiva de Sharapova em Stuttgart, torneio que é disputado em quadra de saibro coberta.

Além disso, ela fez 5 a 0 no confronto direto com Errani. Agora, na decisão de domingo, a russa vai encarar a vencedora da partida entre as sérvias Jelena Jankovic, número 8 do mundo, e Ana Ivanovic, número 12. A final do Torneio de Stuttgart será a 52ª da carreira de Sharapova, que busca o seu 30º título. A russa, porém, não jogava uma decisão desde junho de 2013, quando foi vice-campeã de Roland Garros.

Depois disso, ficou quase todo o segundo semestre do ano passado afastada das quadras após operar o ombro e agora voltará a disputar uma final.