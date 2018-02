Maria Sharapova vence Chakvetadze em jogo-exibição

Mostrando boa forma, a tenista russa Maria Sharapova derrotou neste domingo a compatriota Anna Chakvetadze por 2 sets a 0, em partida exibição realizada em Cingapura. Sharapova começou arrasadora a partida e fechou o primeiro set com um "pneu" (6/0). No segundo, a número cinco do mundo encontrou dificuldades e teve de ir para o tie-break - 7/6 (12/10). Em preparação para o Aberto da Austrália, Sharapova continuará seu treinamento disputando outro torneio exibição, ainda nesta semana, em Hong Kong. O Aberto da Austrália é o primeiro Grand Slam do tênis em 2008. A competição será realizada em Melbourne, entre os dias 14 e 27 de janeiro.