Maria Sharapova vence na estréia do Masters da WTA

A russa Maria Sharapova começou bem sua participação no Masters da WTA deste ano, em Madri, ao superar a eslovaca Daniela Hantuchova por 6/4 e 7/5, em partida pelo grupo vermelho da competição. Durante a partida, Sharapova - que só disputa o torneio graças à ausência da americana Venus Williams - não sentiu as dores no ombro que a atrapalharam durante toda a temporada. Hantuchova, por sua vez, tentará se recuperar da derrota amanhã, enfrentando a sérvia Ana Ivanovic. Na primeira partida do dia, a belga Justine Henin, número um do mundo, venceu a russa Anna Chakvetadze por 6/1 e 7/6 (7-4), pela chave amarela.