Maria Sharapova vence primeiro jogo após adeus precoce à Austrália

PARIS - Eliminada precocemente do Aberto da Austrália, do qual foi batida pela eslovaca Dominika Cibulkova nas oitavas de final, a russa Maria Sharapova voltou a jogar nesta quarta-feira após dar adeus ao Grand Slam realizado em Melbourne, encerrado no último final de semana. E a atual quinta colocada do ranking mundial não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo na estreia do Torneio de Paris ao bater a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1.

Cabeça de chave número 1 na França, Sharapova estreou direto na segunda rodada e precisou de apenas uma hora e dez minutos para derrotar Hantuchova e se garantir nas quartas de final, fase em que terá pela frente a vencedora do confronto entre a belga Kirsten Flipkens e a austríaca Yvonne Meusburger. Nesta quarta, a tenista da Bélgica estreou na competição derrotando a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/2.

No confronto desta quarta, Sharapova conseguiu aplicar um "pneu" (6/0) no primeiro set mesmo sacando sem eficiência. Com apenas 47% de aproveitamento com o seu primeiro serviço, ela salvou três chances de quebra obtidas por Hantuchova e aproveitou os três break points cedidos pela eslovaca para liquidar a parcial.

No segundo set, mais uma vez com problemas no serviço, Sharapova impediu que sua rival quebrasse o seu saque por quatro vezes e, ao converter dois de cinco break points, fez 6/1 para fechar o jogo na capital francesa.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta em Paris, a ucraniana Elina Svitolina surpreendeu a italiana Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/5. Assim, foi à segunda rodada e pegará a casaque Galina Voskoboeva, que bateu a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 1, com 5/7, 7/5 e 7/6 (7/3).

TORNEIO DE PATTAYA

Três jogos foram realizados nesta quarta-feira na chave de simples do Torneio de Pattaya, que contou com duas favoritas garantindo vaga nas quartas de final. Uma delas foi a romena Sorana Cirstea, terceira cabeça de chave na Tailândia, que superou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. Já a russa Ekaterina Makarova, quarta pré-classificada, arrasou a sua compatriota Vera Zvonareva por 6/0 e 6/2.

Assim, Cirstea se credenciou para encarar na próxima fase a checa Karolina Pliskova, que nesta segunda rodada derrotou a russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Já Makarova terá pela frente a ganhadora da partida entre a eslovena Tadeja Majeric e a japonesa Kimiko Date-Krumm.