Mariano Puerta é o primeiro finalista O tenista argentino Mariano Puerta é o primeiro finalista do torneio de Roland Garros, disputado em Paris. Na semifinal desta sexta-feira, ele derrotou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 5/7, 2/6, 6/4 e 6/4. O adversário de Mariano Puerta na final do torneio do Grand Slam sai ainda nesta sexta-feira. Será o vencedor do esperado confronto entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.