Mariano Puerta vai à semifinal no Rio Vice-campeão de Roland Garros e esperando o anúncio da sentença seu julgamento por doping, o tenista argentino Mariano Puerta demonstrou estar bastante tranqüilo e garantiu um lugar nas decisão do Desafio Petrobrás de Tênis Internacional, na praia de Copacabana, ao derrotar o compatriota Juan Ignacio Chela por 6/3 e 6/4. O adversário de Puerta na final desta sexta-feira sairá do jogo entre Gustavo Kuerten e Ricardo Mello. Puerta estava programado para enfrentar Nicolas Kiefer. Mas momentos antes da partida, o tenista alemão pediu para ser substituído, por causa de uma indisposição estomacal. Atencioso, foi até a quadra e pediu desculpas ao público por não se sentir em condições de jogar. Chella está no torneio como reserva e, por ironia, poderia ser o substituto do próprio Puerta, que em razão da ameaça de punição, poderia estar impedido de jogar. A partida entre os argentinos foi bem disputada e, curiosamente, o bom público em Copacabana, nesta quinta-feira à noite, estava torcendo por Mariano Puerta.