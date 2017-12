Marroquino é eliminado na estréia O tenista marroquino Younes El Anayoui foi surpreendido e acabou sendo eliminado na primeira rodada do Aberto de St Petersburgo, na Rússia, ao ser derrotado nesta segunda-feira pelo russo Mikhail Youznhy. Cabeça-de-chave número 5, o marroquino perdeu com as parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Ainda pela primeira rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty derrotou o checo Bohdan Ulihrach (3/6, 6/3 e 6/4) e o argentino Guillermo Coria passou pelo croata Ivan Ljubicic (6/2 e 6/3). O bielo-russo Vladimir Voltchkov venceu o russo Mikhail Yelgin (6/4 e 6/0) e o alemão Nicolas Kiefer eliminou o israelense Harel Levy (6/0 e 6/1).