Marroquino vence Aberto de Bucareste O tenista marroquino Yunes El Aynaui conquistou neste domingo o título do Aberto de Bucareste, ao derrotar na final o espanhol Albert Montañés, por dois sets a zero. A partida foi muito equilibrada e acabou decidida em dois tie-breaks. As parciais foram de de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-2). O Torneio de Bucareste paga prêmios de US$ 400 mil e conta pontos para a ATP.