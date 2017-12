Martín e Sargsian avançam em Marselha O tenista espanhol Alberto Martín surpreendeu o tailandês Paradorn Srichaphan, cabeça-de-chave número 3 do Torneio de Marselha, e venceu na estréia por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. O próximo adversário de Alberto Martín no torneio, que distribui cerca de 600 mil euros em prêmios, já está definido. Será o armênio Sargis Sargsian, que eliminou o Martín e Sargsian avançam em Marselhafrancês Fabrice Santoro por 7/5 e 7/6 (7/3).