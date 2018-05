Martin Klizan leva título em Roterdã e entra no Top 30 da ATP

De uma só vez, Klizan subiu 16 posições na listagem, para o 27.º lugar, na mudança mais relevante entre os 50 primeiros da lista na atualização desta segunda-feira, que mantém Novak Djokovic disparado em primeiro. Também o alemão Philipp Kohlschreiber subiu, ganhando três posições, agora em 29.º. Os seis tenistas seguidas da lista, por causa disso, caíram. Entre eles Thomaz Bellucci, que perdeu dois postos e agora é o 32.º do mundo.

Semifinalista em Roterdã, o francês Nicolas Mahut, de 34 anos, também teve uma subida relevante, ganhando 14 posições e agora aparecendo no 40.º lugar. Já o espanhol Nicolas Almagro, vice-campeão em Buenos Aires, galgou 19 postos, para agora ocupar o 53.º lugar. Campeão na Argentina, o austríaco Dominic Thiem segue em 19.º.

Dentro do Top 20, aliás, foram só duas alterações no ranking, envolvendo seis tenistas. Semifinalista em Roterdã no ano passado, o canadense Milos Raonic não joga desde o Aberto da Austrália e, sem defender os pontos, perdeu duas posições. Agora é o 13.º, atrás do norte-americano John Isner (11.º) e do croata Marin Cilic (12.º). Já o francês Gael Monfils, vice em Roterdã, subiu duas posições, para 16.º, passando o belga David Goffin (17.º) e o espanhol Roberto Bautista Agut (18.º).

Entre os cinco melhores brasileiros do ranking, só André Ghem subiu, ganhando duas posições, agora em 153.º, ultrapassando João Souza, o Feijão, que despencou para a 168.ª colocação por não defender os pontos de Buenos Aires. Bellucci segue o melhor, em 32.º, seguido de longe por Rogério Dutra Silva, o 114.º.

DUPLAS - Apesar da derrota nas quartas de final de Roterdã e de ainda não ter conquistado título no ano, Marcelo Melo segue na liderança do ranking de duplas, com 8.340 pontos, seguido pelo britânico Jamie Murray, que tem 7.470. Os irmãos americanos Bob e Mike Bryan agora dividem o terceiro lugar, com 6.770, passando o romeno Horia Tecau e o holandês Jean-Julien Rojer, que têm 6.740 cada.

Bruno Soares, que vai jogar com Marcelo Melo nesta semana no Rio Open, está no 10.º lugar, com 5.160 pontos. André Sá é o 45.º, Marcelo Demoliner o 65.º e Bellucci o 97.º.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 16.790 pontos

2) Andy Murray (GBR), 8.855

3) Roger Federer (SUI), 8.795

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.870

5) Rafael Nadal (ESP), 4.880

6) David Ferrer (ESP), 4.325

7) Kei Nishikori (JAP), 4.235

8) Tomas Berdych (RCH), 3.990

9) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.950

10) Richard Gasquet (FRA), 2.760

11) John Isner (EUA), 2.585

12) Marin Cilic (CRO), 2.495

13) Milos Raonic (CAN), 2.450

14) Kevin Anderson (RSA), 2.200

15) Gilles Simon (FRA), 2.100

16) Gael Monfils (FRA), 2.010

17) David Goffin (BEL), 1.970

18) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.935

19) Dominic Thiem (AUT), 1.930

20) Bernard Tomic (AUS), 1.720

32) Thomaz Bellucci (BRA), 1.200

114) Rogério Dutra Silva (BRA), 505

153) André Ghem (BRA), 385

168) João Souza (BRA), 336

173) Guilherme Clezar (BRA), 317