Martin será o adversário de Guga O vice-campeão do Brasil Open, o espanhol Albert Martin, será o próximo adversário de Gustavo Kuerten no ATP Tour de Valência. O jogo será nesta quarta-feira, e Martin passou para a segunda rodada do torneio Comunidad de Valencia, com uma difícil vitória sobre o compatriota Albert Montañes por 6/7 (7/5), 6/4 e 6/2, em 2h27 de partida. Além do vice-campeonato do Brasil Open, Martin - que perdeu o título na Costa do Sauípe para Rafael Nadal - foi as semifinais de Buenos Aires e caiu na segunda rodada de Miami. Em Valência defende pontos das semifinais do ano passado. Martin, de 26 anos, ocupa a posição de número 56 do ranking mundial. É um jogador típido espanhol, de jogo bastante consistente de fundo de quadra, mas não saca, nem voleia, com a mesma eficiência. No início do ano, no Aberto da Austrália, Beto Martin perdeu para o brasileiro Ricardo Mello (6/3, 6/3 e 7/6 (7/5), em jogo da primeira rodada em Melbourne. No retrospecto, o brasileiro leva vantagem de 2 a 0 diante de Martin. No primeiro encontro em Cincinnati, em 1999, em quadra dura, venceu por 6/2 e 6/3 e depois em 2004, em Auckland, no mesmo tipo de superfície, marcou 6/2 e 6/4.