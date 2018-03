Martina dá show na estréia em Paris A tenista número 1 do mundo, a suiça Martina Hingis, começou de maneira fulminante sua caminhada em busca do título em Roland Garros. Hingis venceu a espanhola Gala Léon Garcia em dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/0, garantindo sua vaga na segunda rodada do torneio. A cabeça-de-chave número 4, a norte-americana Jennifer Capriati, também passou sem problemas na estréia. Venceu a francesa Emilie Loit em dois sets: 6/2 e 7/5. A espanhola Conchita Martinez confirmou seu favoritismo e derrotou a francesa Anne-Gaelle Sidot por duplo 6/1. O torneio feminino de Roland Garros teve ainda os seguintes resultados: Elena Bovina (RUS) venceu Jana Nejedly (CAN) por 6-0 e 6-4. Rachel McQuillan (AUS) venceu Wynne Prakusya (IND) por 3-6, 6-1 e 6-1. Barbara Rittner (ALE) venceu Maja Matevzic (ESL) por 6-2 e 6-3. Patty Schnyder (SUI) venceu Allison Bradshaw (EUA) por 6-0 e 6-3. Cara Black (Zimbábue) venceu Kristie Boogert (HOL) por 6-2 e 6-0. Tathiana Garbin (ITA) venceu Conchita Martinez Granados (ESP) por 6-3 e 6-1. Zsofia Gubacsi (HUN) venceu Tamarine Tanasugarn (THA) por 4-6, 7-5 e 7-5. Tatiana Poutchek (Bielo-Rússia) venceu Evie Dominikovic (AUS) por 1-6, 6-2 e 6-3. Daniela Hantuchova (ESL) venceu Alexandra Stevenson (EUA) por 6-3 e 6-3. Martina Sucha (ESL) venceu Anastasia Myskina (RUS) por 6-2 e 6-4. Sandrine Testud (FRA) venceu Dawn Buth (EUA) por 6-1 e 6-1. Angeles Montolio (ESP) venceu Sandra Cacic (EUA) por 6-1 e 6-0.