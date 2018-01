Martina Hingis é a quinta estrela a desistir de torneio nos EUA A organização do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, sofreu mais um golpe neste final de semana. A suíça Martina Hingis, atual número 6 do ranking da WTA, anunciou a sua desistência da competição por não ter se recuperado totalmente de uma lesão no quadril esquerdo. "Estou trabalhando duro nos últimos dias, mas não consegui entrar em forma para poder competir por vitórias", lamentou a suíça, em um comunicado. A desistência de Hingis foi a quinta baixa entre as estrelas do tênis feminino para a disputa do torneio norte-americano. Também por motivos de contusões, a belga Justine Henin (líder do ranking), as russas Maria Sharapova (número 2) e Svetlana Kuznetsova (5) e a francesa Amelie Mauresmo (3) preferiram não entrar em quadra. Ranking Com a realização de apenas um torneio na última semana - o Amelia Island, nos Estados Unidos -, a lista desta semana da WTA teve poucas alterações entre as 20 primeiras colocadas. A russa Dinara Safina tirou a 12.ª posição da compatriota Elena Dementieva e a francesa Tatiana Golovin, que conquistou o título neste domingo, pulou do 20.º para o 19.º lugar. A liderança segue com Justine Henin, que tem mais de 600 pontos de diferença para Sharapova (3.994 contra 3.388). Mauresmo é a terceira colocada, seguida de perto pela belga Kim Clijsters.