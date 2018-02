Martina Hingis elimina tenista australiana no WTA de Tóquio A tenista suíça Martina Hingis, ex-número um do mundo, derrotou nesta quarta-feira a australiana Nicole Pratt por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Tóquio, competição disputada em quadra de carpete que distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios. Em busca do seu quinto título no Japão, Hingis, atual número seis do ranking da WTA, enfrentará nas quartas-de-final a vencedora do duelo entre a chinesa Na li e a australiana Samantha Stosur, que nesta quarta, ainda pela primeira rodada, bateu a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7/4) e 6/4. Principal favorita no torneio, a russa Maria Sharapova, líder do ranking mundial, jogará somente nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final, contra a italiana Francesca Schiavone. Sharapova busca o seu segundo título na competição. Ela foi campeã em 2005. Outros jogos pela primeira rodada Maria Kirilenko (RUS) venceu Shahar Peer (ISR) - 6/2 e 6/3 Zheng Jie (CHN) venceu Bethanie Mattek (EUA) - 6/2 e 6/1 Mara Santangelo (ITA) venceu Aiko Nakamura (JAP) - 7/5 e 6/0 Elena Likhovtseva (RUS) venceu Gisela Dulko (ARG) - 6/3 e 6/2 Ai Sugiyama (JAP) venceu Elena Vesnina (RUS) - 6/4 e 6/2