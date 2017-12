Martina Hingis está fora do ?Top Ten? A tenista suíça Martina Hingis atingiu nesta segunda-feira a pior marca de sua carreira em seis anos. Pela primeira vez, desde 1996, a tenista ficou de fora da lista das 10 melhores do ranking mundial. No ranking da WTA divulgado nesta segunda, ela aparece na 11ª posição. O ranking é liderado com folga pelas irmãs Williams. Serena é a número 1, com 6.099 pontos. Venus aparece em segundo com 4.844. A também norte-americana Jannifer Capriati é a terceira com 3.706 pontos. Veja as melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1. (1.) Serena Williams (EUA) 6.099 pontos 2. (2.) Venus Williams (EUA) 4.844 3. (3.) Jennifer Capriati (EUA) 3.706 4. (7.) Amélie Mauresmo (FRA) 3.121 5. (9.) Kim Clijsters (BEL) 2.995 6. (8.) Jelena Dokic (IUG) 2.800 7. (6.) Monica Seles (EUA) 2.796 8. (5.) Justine Henin (BEL) 2.775 9. (11) Daniela Hantuchova (ESL) 2.595,75 10. (7.) Lindsay Davenport (EUA) 2.582 Brasileiras 319. Carla Tiena 59 324. Maria Fernanda Alvez 57 423 - Vanessa Menga 34 443 - Joana Cortez 30