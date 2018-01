Martina Hingis lidera ranking da WTA As dez primeiras colocações do ranking feminino de tênis da WTA permaneceram as mesmas da publicação da semana passada. A lista divulgada nesta segunda-feira pela entidade, não trouxe modificações entre as ?top ten? do circuito mundial. A suíça Martina Hingis continua na liderança, com 5.256 pontos, seguida das norte-americanas Jennifer Capriati, com 4.984, e Lindsay Davenport, com 4.345. As irmãs Williams, Venus e Serena, ocupam a quarta e sétima posições, respectivamente. Confira as dez primeiras do ranking da WTA: 1) Martina Hingis - Suíça - 5.256 pontos 2) Jennifer Capriati - EUA - 4.,984 pontos 3) Lindsay Davenport - EUA - 4.345 pontos 4) Venus Williams - EUA - 4.333 pontos 5) Kim Clijsters - Bélgica - 3.494 pontos 6) Amelie Mauresmo - França - 2.842 pontos 7) Serena Williams - EUA - 2.753 pontos 8) Justine Henin - Bélgica - 2.742 pontos 9) Monica Seles - EUA - 2.414 pontos 10) Nathalie Tauziat - França - 2.145 pontos